Die politische Freundschaft zwischen Laschet und Spahn ist zerrüttet. Sie sind als „Team“ in den (parteiinternen) Wettbewerb gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen gezogen, im Wahlkampf dann aber kaum mehr als „Tandem“ in Erscheinung getreten – weil Spahn mit „Loyalität“ vor allem taktische Erwägungen verbindet. Spahn hat sich in den entscheidenden Wochen in aller Stille von seinem glücklosen Chef distanziert, ihm nur zu gern die Bühne überlassen, auf der er ausgebuht wurde von den billigen Rängen in den asozialen Medien. Und Spahn hat sich nach dem Vorhang des Wahlabends flugs selbst unter die Zuschauer und Rezensenten gemischt, um Laschet gnadenlos auszupfeifen: „Dass…. unser Spitzenkandidat nicht richtig gezogen hat, kann niemand leugnen. Allein das hat viele Prozente gekostet.“