Tauchsieder: Nur ein paar Milliarden Peanuts für die Industrie

Rund fünf Milliarden Euro für den amerikanischen E-Autobauer Tesla plus eine garantiert turbobürokratische Genehmigungspraxis in Brandenburg, das war der Startschuss. Aber so richtig Fahrt nimmt die Subventionsbonanza und Ansiedlungsoffensive der deutschen Bundesregierung erst seit ein paar Monaten auf: Zehn Milliarden Euro für den US-Chiphersteller Intel in Magdeburg. Fünf Milliarden für den taiwanesischen Chipkonzern TSMC in Dresden. Zwei Milliarden für den deutschen Stahlkocher Thyssenkrupp in Duisburg. Und das ist erst der Anfang.