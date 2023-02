Der böse Kapitalismus. Das ist seit Jahren so ziemlich alles, was rot-grün-roten Wohnungspolitikern in Berlin einfällt. Oder, wie sich „Die Linke“ auf einem Wahlplakat ausdrückt: „Wohnung Wärme Widerstand“. Es ist so erbärmlich. Die Enteignung großer Wohnkonzerne („Häuser gehören nicht an die Börse.“) steht nach dem Volksentscheid des Jahres 2021 noch immer im Raum: Die Linken wollen enteignen, weite Teile von SPD und Grünen wollen enteignen – und wer in den drei Parteien die Konzerne nur halbwegs enteignen will, will immerhin mit Enteignung drohen können, sprich: „den Druck nutzen, um die größte soziale Frage zu lösen“, so die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Ja, klar, Politikerinnen von ihrem Schlage können sowas, ganz bestimmt: „die größte soziale Frage lösen“!