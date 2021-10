Er hat sich zwischenzeitlich auch für 4,125 Millionen Euro eine Villa in Berlin-Dahlem gekauft, finanziert durch ein Darlehen der Sparkasse, für die er sechs Jahre lang im Verwaltungsrat saß – und sich in den vergangenen Jahren gleich mehrfach dem Verdacht ausgesetzt, in Good-Buddy-Geschäfte auf dem schmalen Grat zwischen Mandat und Lobbyismus verwickelt zu sein. Seine Zuneigung zum Geld scheint ähnlich ausgeprägt wie seine Liebe zur Macht. Das ist nicht ehrenrührig. Aber das weckt den Verdacht der Empfänglichkeit. Und das fördert bei vielen in der CDU (und im Land) nicht gerade das Vertrauen in Jens Spahn. Von Sympathie mal ganz zu schweigen.