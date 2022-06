Rund 100 Tage verheert Russland nun schon die Ukraine. Rund 100 Tage liegen die besten Stunden des Kanzlers in der politischen Bearbeitung des Krieges nun schon zurück. Olaf Scholz hat viel erreicht an der Seite der USA und der EU, der G7-Staaten und der Nato-Nationen: scharfe Sanktionen gegen Russland, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, deutsche Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet. Aber er führt weder die Ampelkoalition noch Deutschland, geschweige denn Europa in dieser Krise. Olaf Scholz hat mit Blick auf die eigene Partei viel durchgesetzt in diesen Wochen. Aber er er hat mit Blick auf die Weltpolitik nichts vorangetrieben. Olaf Scholz hat gleich zu Beginn des Krieges alles Nötige gesagt. Aber er musste in der Folge permanent von Fachpolitikern im Bundestag, Osteuropaexperten und europäischen Regierungschefs genötigt werden, die politischen Konsequenzen aus der diagnostizierten „Zeitenwende“ zu ziehen.