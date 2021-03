Es ist eine Politik der frühen Merkel, aber ohne Schulterzucken: stark angereichert mit einem normativen Surplus. Gewinnen werden in diesem Superwahljahr Politiker, die ideelle Horizonte aufreißen, bevor sie an die praktischen Grenzen des Machbaren stoßen, die in all ihren Zweifeln zutiefst überzeugt sind von dem, was sie tun – die das Land tatendurstig stabilisieren und lotsengleich Vertrauen erzeugen – und die die Deutschen im Tempus des Futur II zu fesseln wissen: mit einer „Großen Erzählung“ dessen, was wir in zehn Jahren erreicht haben werden.



