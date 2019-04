Parteien sind in modernen Demokratien das Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft, so sieht es bekanntlich auch das deutsche Grundgesetz vor: Sie wirken „bei der politischen Willensbildung des Volkes“ mit, heißt es in Artikel 21. Das bedeutet so viel wie: Die Parteien sind Foren für die politischen Anliegen ihrer Bürger, für die Gestaltung des Miteinanders im öffentlichen Raum. Sie bündeln, diskutieren und multiplizieren Vorstellungen und Interessen, mit denen einzelne Bürger sich nicht leicht Gehör verschaffen können. Soweit die Theorie.