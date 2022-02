Hinzu kommt: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bereits mehrfach mit Russlands Staatschef Wladimir Putin telefoniert, der englische Premier Boris Johnson und der polnische Staatspräsident Andrzej Duda eilten nach Kiew, um dem Land diplomatisch den Rücken zu stärken – während der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die EU zugleich mit einer Geste der Unterwürfigkeit in Moskau blamierte. Der deutsche Bundeskanzler? Ließ das alles erst geschehen. Und ließ sich dann, nach einer Welle des #WoistScholz-Spotts in den Sozialen Medien, in einem Fernsehinterview blicken, um den Deutschen mitzuteilen, dass er jetzt endlich Präsenz zeigen werde. Und siehe da: Am Montag trifft Scholz sich in Washington zum Antrittsbesuch mit US-Präsident Joe Biden; am Dienstag empfängt er Macron und Duda in Berlin und bald darauf die Regierungschefs der baltischen Staaten; ein paar Tage später jettet er zunächst nach Kiew, dann zu Putin nach Moskau. Es wird (auch) eine Woche der „Seht-her-da-bin-ich!“-Fotos für Scholz: Der Kanzler macht jetzt mächtig viel „Bilderstrecke“.