Natürlich kann Scholz als Zeuge der Gasturbinen-Wahrhaftigkeit auftreten, also „versuchen, mit der Betonung bestimmter Tatsachen eine politische Rolle zu spielen“. Das Problem ist, dass er sich mit seiner Zeugenschaft erkennbar in den Dienst (s)eines politischen Interesses stellt – und damit Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit sät – eine Ressource, von der er als Anwalt und Zeuge der Tatsachenwahrheit unbedingt abhängt, der Lügner hingegen nicht: „Der Lügner… hat den großen Vorteil, dass er immer schon mitten in der Politik ist. Was immer er sagt, ist nicht ein Sagen, sondern ein Handeln; denn er sagt, was nicht ist, weil er das, was ist, zu ändern wünscht“, so Hannah Arendt – etwa indem er versucht, „die Trennungslinie zwischen Tatsachen und Meinungen zu verwischen“ oder „Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen“ zu ersetzen.