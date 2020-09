Auch Ludwig Erhard konnte irren. Sogar Goethe. In der Gründungsurkunde der Ludwig-Erhard-Stiftung bezieht sich der Altbundeskanzler im Jahr 1967 auf den großen Dichter, um sich selbst zu feiern: als Fels in der Brandung des Zeitgeistes. Wer schwankenden Mutes in schwankender Zeit sei, so Goethe, so Erhard, der vermehre das Übel statt festen Sinnes die Welt sich zu bilden. Und dann schreibt Stiftungsgründer Ludwig Erhard Sätze, als habe er sie für Roland „Tichys Einblick“ verfasst: „In einer Zeit, in der ein verwerflicher Opportunismus und ein verderblicher Konformismus sich immer weiter ausbreiten“ und die „Zerstörung von Ordnungen zum Selbstzweck erhoben wird“, so Erhard, „scheint es geboten, dieser bedrohlichen Entwicklung mit Klarheit und Entschiedenheit entgegenzuwirken.“ Man denke sich bei diesen Sätzen, was Roland Tichy sich bei ihnen wohl denkt – Merkels zielloses Re(a)gieren nach Maßgabe alternativloser Weltmächtigkeiten (Opportunismus), die Medienherrschaft eines PC-basierten linksgrünen Mainstreams (Konformismus), der Kontrollverlust der Politik während der Euro- und Flüchtlingskrise (Zerstörung der Ordnung) – und erhält: den idealen Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung im Jahr 2020.