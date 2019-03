Gewiss, es gibt sie noch, die Skandale, jede Menge sogar, Skandale, die auch heute noch Anlass zu Empörung geben, nicht mehr auf dem Feld der Kunst, wohl aber auf dem der Politik und Wirtschaft: VW ist in den „Abgasskandal“ verwickelt. Die Deutsche Bank in Libor- und Geldwäsche-Skandalen. Menschen werden ausgebeutet. Tiere wie Sachen gehalten und gehandelt. Die Bundesregierung setzt sich verbindliche Klimaziele und Grenzwerte – und hält sich nicht daran. Die Folgen? Nun, VW hat in Deutschland keinen Absatzeinbruch erlebt. Die Deutsche Bank zählt (inklusive Postbank) immer noch rund 20 Millionen Privatkunden. Teenager kaufen Billigklamotten aus Bangladesch – und dieser Tage startet wieder die Grillsaison mit lecker Würstchen… Wahrscheinlich stürzt die „Fridays-for-Future“-Bewegung die Politik eben deshalb so sehr in Verwirrung. Nicht nur weil sich Protest regt. Sondern auch, weil der Protest der vorwiegend jungen Menschen einen Skandal zum Anlass hat und deshalb nicht zur Skandalisierung (verletzte Schulpflicht!) taugt. Anders als im Falle der Urheberrechtsreform, handelt es sich bei der so brüsken wie routinemäßigen Zurückweisung der jungen Klimaschützer durch manche Publizisten und Politiker (FDP-Chef Christian Lindner: „Besser den Profis überlassen…“) nicht nur um eine teils diffamierende und altklug-lehrerhafte, sondern auch um eine sachlich unbegründete Zurechtweisung.