Tauchsieder: So geht Klima-Kapitalismus!

Bei Wagner fliegt die zeitlos-paradiesische Urwelt im Vorspiel zum großen Kapitalismus-Drama leise dahin, in schwebendem Es-Dur, 136 Takte lang, mit „ruhiger, heiterer Bewegung“, so steht es in der Partitur, ein ewig wogender Strom, der aus den Untiefen der Kontrabässe aufsteigt und in den Hörnern dahin gleitet, eine unendlich kreisende Harmonie, tönendes Fluten, klanglicher Fluss: musikalisches Symbol einer mit sich selbst einverstandenen Schöpfung, einer stimmig seienden Natur – und die Musik kreist weiter und weiter um das töricht-naive „wagala weia walala weiala“ der Rheintöchter herum – bis plötzlich mit dem Auftritt Alberichs ein fremder Ton in die heile Welt einbricht, sie modulierend eintrübt, in Richtung B-Dur verdüstert: Gleich wird es um das Paradies geschehen sein.