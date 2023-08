Drittens gilt diese „Einbettung“ erst Recht für Subventionen. Sie provozierten in der Summe von Einzelfällen schon in der Weimarer Republik die Generalkritik des Frankfurter Sozialforscher Friedrich Pollock am „garantierten Kapitalismus“ des Staates und seiner „Erfolglosenunterstützung“ (1932). Aber sie nahmen erst im Zuge eines „strukturpolitischen Steuerungsoptimismus“ des Staates seit den 1960er-Jahren eine Dimension an, die die „Mission Economy“ der Ampelkoalition weit in den Schatten stellt.