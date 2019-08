Tauchsieder: Tschüss, Ordnungspolitik!

Profitiert haben davon vor allem die Rechtspopulisten in Europa, die denselben Fundamentalprotest in die Gesellschaft tragen, der geldpolitisch in Schach gehalten werden soll. Profitiert haben die Staaten als Schuldner, die Finanzmärkte und ihre Kundschaft (die Vermögenden) – und natürlich die Illusionskünstler unter den Ökonomen, die auf offener Bühne die Jungfrau der Ordnungspolitik zersägen und uns glauben machen, sie würde dabei schon keinen Schaden nehmen. Fakt ist allerdings: Der Preis aller Preise in der Marktwirtschaft, der Preis des Geldes, ist rettungslos verzerrt – und es ist der EZB in zehn Jahren nicht gelungen, ihn auch nur halbwegs zu rehabilitieren. Im Gegenteil. Die EZB führt inzwischen Vermögenswerte von 2900 Milliarden Euro in ihren Büchern. An den Finanzmärkten sind Euro-Staatsanleihen im Wert von 3800 Milliarden Euro und 1100 Milliarden schwere Unternehmensanleihen in Umlauf, die eine negative Rendite aufweisen. Am Mittwoch wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine 30-jährige Bundesanleihe mit einem Minuszins (0,11 Prozent) verkauft.