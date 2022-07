Das heißt bestenfalls auch: Ein Moratorium für parteipolitische Lieblingsprojekte (Bürgergeld, kalte Progression), statt dessen den sozialpolitischen Fokus bis zum Frühjahr auf sanktionsbedingte Be- und Entlastungen richten. Die Koalition sollte sich sich selbst ein „Veto“ auferlegen gegen alle Gießkannenmilliarden und Vergangenheitssubventionen („Tankrabatt“). Und sie sollte mit Blick auf das Problem aller Probleme, den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, fürs Erste mal Herrn Keynes vergessen, denn an Investitionsmilliarden mangelt es der Wirtschaft nicht; was es statt dessen braucht, ist eine moderne Angebotspolitik: eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit, eine Verbesserung der Arbeitszuwanderung, Frauen in Vollzeit - ein konsequentes Ausschöpfen des so genannten „Arbeitskräftepotenzials“, durch höhere Löhne für einfache Arbeiten, die inzwischen an jeder Straßenecke gesucht werden (so funktioniert Marktwirtschaft, liebe Lufthansa!), aber auch durch ein Beibehalten des Sanktionsregimes in den Arbeitsämtern.