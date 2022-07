Mal sehen also, wie’s weitergeht. Gut möglich, dass der Handlungsdruck in der Ampelkoalition auch in den nächsten Monaten so groß sein wird, dass die Beteiligten den sich abzeichnenden Kollaps des rot-grün-liberalen Projekts noch eine Weile übersehen. Gut möglich auch, dass sie ihn längst bemerkt und den Versuch schon aufgegeben haben, sich noch drei weitere Jahre „zu finden“. Nach dem Selfie-Zauber ist vor der zweckhaften Professionalität. Das muss nicht schlecht sein. Die Ampel hat keine Zeit zu vergeuden – und wie heißt es noch mal so schön bei Samuel Beckett: „Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.“



Lesen Sie auch: „Mich besorgt, was im Herbst passieren wird“