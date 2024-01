Man kann sich die letzte Nachtsitzung der Ampelspitze zur Lösung der „Haushaltskrise“ leicht kabarettistisch vorstellen: Wir brauchen noch eine Milliarde, das Landwirtschaftsministerium war noch nicht an der Reihe, da muss doch was zu holen sein (Lindner). Schließlich wird die ganze Branche vom Steuerzahler gepäppelt, also schauen wir uns mal die Subventionsliste an (Scholz). Wie wär’s mit dem Agrardiesel? Klingt nach Dreck, Gestank, Feinstaub, Klimaschmutz, also weg damit, was meint Ihr? (Habeck). Aber die Bauern können nicht auf E-Traktoren umsteigen, selbst wenn sie wollten, glaube ich (Scholz). Hmm. Stimmt wohl. Trotzdem. Wir gehen da ran. Die Bauern wählen sowieso CDU (Habeck; allseitiges Lachen). Und ich werde nicht zulassen, dass wir stattdessen allen Autofahrern noch zwei Cent mehr für den Sprit abverlangen, damit das klar ist, da mache ich nicht mit, automobile Unabhängigkeit ist gelebte Freiheit, es muss jetzt endlich mal Schluss sein mit dem Kreuzzug gegen… (Lindner). Jaja, Christian, ist schon gut (Scholz, Habeck. Augenrollen). Pause. Stille. Ratlosigkeit. Dann: Ich komme noch mal auf die Kerosinsteuer für Flugreisen zurück (Habeck; Augenrollen Lindner). Joa, warum nicht, kann man machen, ist schon spät, muss morgen nach Brüssel, also warum nicht (Scholz)? Weil es sein könnte, dass alle Fluggesellschaften ihre Jets dann im Ausland betanken! (Ein Referent aus dem Off). Achso? Ja, wenn das so ist. Habe ich das nicht irgendwie schon immer gewusst (Scholz, Augenrollen Habeck und Lindner)? Also, dann bleibt’s jetzt beim Agrardiesel? (Habeck, allseitiges Kopfnicken). Dann ist's so beschlossen (Scholz).