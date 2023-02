Spätestens jetzt muss jeder wissen: Putin will die Ukraine überfallen. Doch Europa, speziell Deutschland, will es nach wie vor nicht wahrhaben. Man hat sich agonales Denken in den drei Jahrzehnten seit dem Mauerfall gründlich abtrainiert, bewegt sich gedanklich in Pfadabhängigkeiten der Kooperation, in den Logiken der Diplomatie, des Dialogs und der polit-kaufmännischen Rationalität – und entwickelt keine „politische Strategie… gegenüber zwei Autokraten, die die Welt neu ordnen, auch mit Gewalt“, stellt sich nicht der „(Gegenwart und) Latenz eines Krieges, den Putins Russland (erneut) der Ukraine aufzwingt“ (6. Februar 2022). Statt dessen erscheint Bundeskanzler Olaf Scholz den Deutschen zum ersten Mal als der Zauderer und Zögerer, der der Weltgeschichte in den nächsten Monaten konsequent hinterher amtieren wird: