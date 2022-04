Inzwischen, immerhin, wird dem zögerlichen Kanzler sogar von der eigenen Fraktion beschieden, „planlos“ zu agieren (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses) und „auf der Bremse“ zu stehen, was weitere Waffenlieferungen und Sanktionsverschärfungen anbelangt (Anton Hofreiter, Grüne, Vorsitzender des Europaausschusses). Aber was ist von einer Regierung zu halten, die sich in dieser historischen Lage noch immer was darauf zugute hält, seit 2014 „der größte finanzielle Stabilisator der Ukraine“ gewesen zu sein (Scholz)? Die mit Spritpreisrabatt und Energiesubventionen für die Industrie den Öl- und Gas-Verbrauch in Deutschland anheizt statt ihn zu begrenzen – und Putin damit noch ein paar Millionen Euro extra in die Staatskassen spült? Die permanent Signale der wirtschaftlichen Verwundbarkeit nach Moskau sendet, statt ein Ölembargo zu verhängen – so wie sie es nach dem Entsetzen der nächsten Wochen tun wird: ex post, wie immer, bloß nicht ex ante, denn wir wollen ja nicht eskalieren…



Genug. Konzentrieren wir uns auf das Entscheidende. Versuchen wir zu verstehen, woran es dem Kanzler und der SPD, vielen Liberalen und Linken in diesen Wochen mangelt. Warum sie zögern und zaudern, wiegen und wägen – es auch nach 50 Kriegstagen, nach Butscha und Mariupol, noch vermeiden, in Putins Russland einen Feind Europas zu sehen, den man diesseits der roten Linie (Kriegseintritt der NATO) maximal entschlossen bekämpfen muss. Warum steht ihnen nicht deutlich vor Augen, dass die kaskadenhaften Schäden eines Energieembargos für Deutschland niemals größer sein können als der Schaden, den ein von Russland annektiertes „Neurussland“ für Europa mit sich bringt? Ich fürchte: aus mangelndem Geschichtssinn.