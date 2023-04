Doch nur ein Jahr später, am 27. Januar 1964, sorgt Frankreich mit der Aufnahme offizieller Beziehungen zum maoistischen China zugleich für eine „diplomatische Nuklearexplosion“, heißt es in damaligen Presseberichten: Das Frankreich General de Gaulles zieht es eben nicht nur hin zu Europa, sondern auch weg von der NATO – und zurück in die Zukunft geopolitischer Bedeutsamkeit. Es strebt auf dem Kontinent „die volle Ausübung seiner Souveränität“ zulasten der militärisch dominanten USA (und der Sowjetunion) an und will durch unilaterales Handeln seine Großmachtstellung unterstreichen – auch auf Kosten seiner Partner.