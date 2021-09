Drei Wochen noch, dann geht’s raus aus diesem Tunnel und rein in die Realität. Ein politischer Lockdown droht. Also reißt euch zusammen. Nehmt den Wählerwillen zur Kenntnis. Und macht was draus!



Mehr zum Thema: Die Laschet-Union und die Baerbock-Grünen – zwei politische Weichwährungen im Abwertungswettlauf. Eine Bodenbildung nach dem Kursverfall? Nicht in Sicht. Eher brechen die letzten Unterstützungslinien.