Armin Laschet also? Nicht ausgeschlossen, dass die Union ihn vor dem Parteitag im Dezember an seinen Vorschlag für eine Teamlösung erinnert – und doch noch Jens Spahn aufs Podest hebt. Nicht, weil es Laschet an Substanz mangelte. Wohl aber, weil er sie nicht verkörpert und gegen einen hanseatisch-bürgerlich-schmidthaft-staatsmännischen Scholz im Wahlkampf etwas schwachbrüstig erscheinen könnte. Spahn also – oder Markus Söder? Jeder Kandidat wird es, einmal zum Kandidaten erhoben, auch mit Merkel aufnehmen, sich an ihr messen lassen müssen – was die Union leicht ein paar Prozentpunkte in Umfragen kosten dürfte. Fest steht: Dem bayerischen Ministerpräsidenten, bei dem die Grenzen zwischen Opportunität und Opportunismus jederzeit fließend sind, scheinen derzeit die meisten Deutschen die Regierungsgeschäfte anvertrauen zu wollen. Aber die meisten Deutschen sind nicht die meisten in der Union. Auch war das Land noch nie bereit für einen Kanzler der CSU.