Die Furcht der Regierenden vor einem vernunftaversen Volk ist so alt wie die Demokratie selbst. Platon und Polybios etwa sahen Gemeinwesen in Verfassungskreisläufen gefangen und nach einer idealistischen Gründungsphase zunächst in oligarchische Dynastien zerfallen. Sei der Staat aber einmal infiziert vom „unersättlichen Streben nach Reichtum“, so argumentierten die alten Griechen, würden Werte, Normen und Tugenden so lange auf dem Altar des Erfolgsstrebens geopfert, bis allen Bürgern zuletzt alles erlaubt sei – mit der Folge, dass sich der Pöbel am „ungemischten Wein der Freiheit“ berauscht und die „Regierenden bestraft, wenn diese nicht nachgiebig sind und in reichem Maße Freiheit gewähren“. Am Ende, so Platons Generalkritik, herrschten zügellose Gleichgültigkeit und gleichgültige Zügellosigkeit, ein ruinöses Geben und Nehmen. Und Regierende und Regierte würden sich nurmehr wechselseitig loben und ehren für ihre Freigebigkeit und ihr Gewährenlassen.