Schon gar nicht mit Mill. Denn dessen Freiheitsbegriff ist tatsächlich eng verknüpft mit Selbstverantwortung, genauer: mit der selbstanspruchsvollen Inbesitznahme persönlicher Freiheit. Mills „Freiheit“ hat eine qualitative Dimension. Sie zielt (pädagogisch) auf ihre Ermöglichung ab und kann daher im Anschluss an den kanadischen Philosophen Charles Taylor als Einübung in eine „Praxis steuernde Kontrolle über das eigene Leben“ verstanden werden. Mills Freiheit ist uns Menschen nicht gegeben, sondern aufgegeben. Sie ist nicht einfach vorhanden, gleichsam frei verfügbar, sondern eine „Fähigkeit, die wir zu verwirklichen haben“ (Taylor) – mit Blick auf uns und alle anderen. Sie besteht nicht (nur) in der Abwesenheit äußerer Hindernisse, sondern darin, dass wir bestimmten Zielen, auf die hin sie ausgerichtet ist, eine größere Bedeutung beimessen als anderen. Und diese Ziele sind, als menschliche, zwingend zwischenmenschlich: Wir sind als Individuen niemals mit uns selbst identisch, sondern plurale, transkulturelle, vernetzte Sozialwesen – sind (nur) frei als Individuen durch andere. Selbst Goethe hat sich in diesem Sinne „als Kreuzungspunkt, als Durchgangsstätte, als Kondensationsknoten vieler anderer Individuen und kultureller Stränge“ verstanden (Wolfgang Welsch): „Was bin ich denn selbst?“, so bilanziert der Dichter sein Leben und Schaffen einen Monat vor seinem Tod: „Was habe ich gemacht?… Zu meinen Werken haben Tausende von Einzelwesen das Ihrige beigetragen… So erntete ich oft, was andere gesäet; mein Leben ist das eines Kollektivwesens…“