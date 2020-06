Sehr viel wahrscheinlicher sind in den nächsten Jahren ziemlich unschöne Verteilungsdebatten – auf deutscher wie auf europäischer Ebene. Es wird nicht reichen, dass Merkel, Scholz, von der Leyen und Außenminister Heiko Maas die Deutschen permanent mit dem Hinweis kalmieren, sie müssten „Europa“ helfen, weil auch das weltbeste Angebot (deutscher Unternehmen) unbedingt auf ausreichend Nachfrage (etwa in Italien) angewiesen ist. Die Stunde wird kommen, in der die Deutschen sich fragen werden, ob ihr Geld im Ausland besonders gut angelegt ist. Sie werden fragen, ob der doppelte „Konjunkturimpuls“ (Mehrwertsteuersenkung und Kinderbonus) nicht doch eher ein an die Vergangenheit verschwendetes Zückerchen war – warum man die knapp 25 Milliarden Euro nicht etwa in Schulen und Lehrer investiert hat, in einen Beteiligungsfonds für Tech-Start-ups oder den Ausbau des Radwegenetzes, oder auch in Polizisten und Staatsanwälte, die auf der Höhe der Kriminellen im Darknet sind.