Insofern ist die Opposition der FDP gegen den „Dirigismus“ Habecks also vor allem maximal verlogen. Die Liberalen verstehen sich als Schutzpatron der Wohngegenwart und Benzinvergangenheit. Wer jetzt noch schnell eine Gasheizung einbaut, soll sie also in 15 Jahren wieder herausgerissen bekommen, womöglich mithilfe eines weiteren staatlichen Förderprogramms, um die Klimaziele auf den letzten Metern doch noch einhalten zu können? Die Wahrheit ist: Die FDP wünscht sich keinen klimapolitischen Ehrgeiz in Deutschland. Es ist ihr egal, ob es 2045 wird oder 2065. Hauptsache, sie kann auch noch 2070 darauf pochen, dass E-Fuels für Pkw eine Chance müssen. Und 2085 darauf setzen, dass alle Welt sich womöglich bis 2115 auf einen globalen Emissionshandel geeinigt haben wird: weil es die ökonomisch „sauberste“ Lösung ist.