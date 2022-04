Auch Adolf Hitler hat nie einen Hehl daraus gemacht, wonach er strebte. Er war besessen von der Vorstellung, die Juden zu vernichten, den Bolschewismus auszuradieren und den Deutschen „Lebensraum im Osten“ zu erobern – und er hat am Ende „mit dem Angriff auf Polen einen europäischen Krieg, mit der Kriegserklärung an Amerika einen Weltkrieg, mit dem Überfall auf die Sowjetunion einen Vernichtungskrieg“ riskiert (Elke Fröhlich). Hitler ist 1933 aus dem Völkerbund ausgezogen – so wie Putins Russland heute die Schultern zuckt, wenn die Vereinten Nationen tagen. Italien hat 1936 Abessinien (Äthiopien) erobert (250.000 Tote), Japan seit 1937 auf grauenhafte Weise in China gewütet – ohne dass die USA, Frankreich, Großbritannien und der Völkerbund sich gerührt hätten – so wie Putins Russland sich 2014 Krim und Donbass aneignete (und dafür von Deutschland mit Nord Stream 2 belohnt wurde). Hitler hat 1937 seine Luftwaffe im Spanischen Bürgerkrieg erprobt – so wie Putin seine Kriegstaktik in Syrien. Hitler und Stalin haben 1939 Polen und Ostmitteleuropa unter sich aufgeteilt – geht es nach Putin, hat Russland heute wieder das Recht, sich über die Souveränität von Staaten hinwegzusetzen, Ländergrenzen zu verschieben, den Kontinent als Schachbrett großmächtiger Interessen zu betrachten.