Ein Reicher aber, so Neuhäuser, der kann einfach alles. Seine Macht durchsetzen. Sich Ansehen einkaufen. Seinen Status demonstrieren. Nicht, dass es sich bei „diesen Menschen“, so Neuhäuser mit kaum verhohlenem Ressentiment, um „im Kern demütigende Persönlichkeiten“ handele. Aber den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung sieht er allemal erfüllt - weil die Reichen durch den schieren Fakt ihres Reichtums die Selbstachtung aller Nicht-Reichen beschädigten. Den Armen sei daher nicht mit mehr Geld geholfen, den Arbeitslosen nicht mit mehr Achtung und Teilhabe - denn solange sie den Anblick eines Reichen ertragen müssen, sei ihre Würde angetastet. Nivellierung von oben tue daher dringend Not. Denn einerseits gelte: Nur wer sich in unserer „Marktgesellschaft“ auf eine „bestimmte Art und Weise kleiden kann, über bestimmte technische Geräte wie ein Mobiltelefon verfügt, … ein akzeptables Auto besitzt, anständig wohnt“, so Neuhäuser, „kann sich auch als gleichrangig darstellen und selbst so ansehen“. Weshalb es andererseits darum gehen müsse, diesen unheimlichen Würde-Druck aus dem Kessel zu nehmen.

Machen wir schnell Schluss. Dass in Mitteleuropa nicht nur Reiche ihre Interessen durchsetzen (sondern etwa auch Parteien und NGOs, die über sehr viel Sozialkapital verfügen); dass immaterielle Güter (Freunde, Familie, Freizeit etc.) für die (Selbst-)Wertschätzung des Menschen auch in unserer angeblich durchökonomisierten „Marktgesellschaft“ noch immer stärker wertgeschätzt werden als Geld; dass keine unerkannte Staatssekretärin abends beim Italiener zuvorkommender bedient wird als ein, sagen wir: Bäckereifachverkäufer, solange beide die Rechnung bezahlen können; dass vor allem eine breite Mehrheit der Deutschen aus Wohlstandsgründen überhaupt gar kein Problem im Reichtum eines sagen wir: schwäbischen Unternehmers erkennen kann - Neuhäuser wischt es entweder weg oder ficht es nicht an.