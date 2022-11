Schließlich braucht es: mehr Europa, und zwar schnell. Am Dienstag sind Zwischenwahlen in den USA; in zwei Jahren wird in Washington womöglich ein Trumpist gewählt. Bis dahin muss Europa gut gerüstet sein - buchstäblich. Dass die Ukraine mitten in Europa (und mehr als zwanzig Jahre nach dem Kosovo-Krieg) ohne die Unterstützung der USA bereits eine russische Provinz wäre, muss uns Europäer und Deutsche gleichsam als „ceterum censeo“ unserer militärischen Machtlosigkeit täglich alarmieren. Und dass die Finanzhilfen der USA für die Ukraine doppelt so hoch sind wie die Finanzhilfe aller EU-Länder und der EU selbst, muss Europa täglich beschämen. Es stimmt schon: „Jetzt ist es an der Zeit, Geschäftsbeziehungen zu bevorzugen mit Partnern, die nicht nur Handelspartner sind, sondern vor allem Partner in Wertefragen“, sagt Finanzminister Christian Lindner in Einvernehmen mit Außenministerin Annalena Baerbock.