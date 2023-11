Dieser Mangel an Distanz, von humanistisch geprägten Muslimen wie Eren Güvercin scharf kritisiert, hat seine Wurzel in der Islamisierung politischer Fragen – und er findet seinen Ausdruck leider auch in den stabilen Reflexen von Aiman Mazyek, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland: Mazyek flüchtet sich nicht nur gern in eine subjektlose Sprache, wenn es um den Vernichtungswillen der Hamas und der vielen Glaubenskrieger in der islamischen Welt geht („Kampfhandlungen“, „beide Seiten“), sondern er flüchtet sich auch in religiös grundierte Floskeln, wenn er mit Blick auf den Antisemitismus mancher Muslime in Deutschland zur Kritik herausgefordert wird: „Rassismus ist eine Sünde im Islam.“