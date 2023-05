Und es spricht viel dafür, dass sich die Einsicht in diese Schuld auch bei Habeck getrübt ist. Weil er Graichen als Mastermind seiner Energiewendepläne offenbar bis zuletzt für unverzichtbar hielt. Weil er in den Vorwürfen gegen Graichen, aber natürlich auch in der Kritik an seinem Heizungsgesetz, vor allem eine Kampagne der Opposition und ihrer medialen Bataillone erblickt. Und weil sich sein Umfeld das Narrativ der schieren Herkulesaufgabe, das Habeck dank der Untätigkeit der Vorgängerregierungen angeblich zu bewältigen hat, so lange und dramatisch vorgebetet hat, dass man sich anscheinend im moralischen Recht meint, das „window of opportunity“ jetzt ganz weit aufstoßen und konsequent durchregieren zu dürfen.