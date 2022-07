Gut möglich also, dass wir es gerade gründlich vergeigen – weil die regierenden Eliten des Landes in dreierlei Hinsicht nicht angstfähig sind. Sie weichen erstens vor einem aggressiven Angstproduzenten zurück, dem sie sich entschieden in den Weg stellen müssten. Sie kultivieren stattdessen zweitens eine inzestuöse Angst vor der eigenen Bevölkerung, die man sich im Fantasialand hypertropher Rezessionserwartungen offenbar nur als Ensemble furchterregender Gelbwestenrevoluzzer vorstellen kann. Und sie verlieren drittens in der kurzfristigen Adressierung sozialer Härten und energiepolitischer Wenden die großen, strukturellen Angstquellen der Zukunft aus dem Blick: der Mangel an Fachkräften zum Beispiel, die all’ die Windräder, Wärmepumpen, Fahrradwege, Gleisbetten und Ladestationen bauen könnte, die wir brauchen. Oder die Stromlücke, die dank der Umrüstung von Gas auf Strom in vielen Betrieben und Haushalten schon bald aufreißen wird. Aber klar, wir haben ja zur Zeit „ein Wärmeproblem, kein Stromproblem“, so Wirtschaftsminister Robert Habeck.