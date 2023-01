Kein Wunder also, dass viele Jahrbücher im Untertitel krisenhafte Zuspitzung und verdichtete Zeit annoncieren müssen, um den Grund für ihr Erscheinen zu bekräftigen. 1919 muss dann etwa zum „Jahr der Frauen“ hochgejazzt werden oder zu dem einen entscheidenden Jahr, in dem „ein Kontinent sich neu erfindet“. Was natürlich Unsinn ist. Andere Autorinnen und Autoren konzentrieren sich, angelehnt an Florian Illies, auf Assemblagen des Alltags oder spezielle Aspekte der Kultur- und Gesellschaftsgeschichte – mit der bizarren Folge, dass man sich als Leser ausgerechnet 1920 am „Am Nullpunkt des Sinns“ befinden kann, 1922 aber schon wieder – Thank god! – im „Wunderjahr der Worte“.