Aber was die „grüne Transformation“ anbelangt, so weiß ja offenbar jeder ganz genau Bescheid in diesem Land: Sie katapultiert uns ins Morgen und generiert Wachstum ohne Ende (Regierungsgrüne), sie ist unendlich teuer und ruiniert die industrielle Basis des Landes (Christdemokraten), sie ist nur ohne das Igittigitt von Subventionen, Verboten und Ordnungsrecht zu schaffen, also allein mit „Technologieoffenheit“ und dank genialer Unternehmer, die Flugtaxis mit Frittenfett betanken (Liberale), sie stellt ein Risiko für den Standort dar, weshalb es vor allem darum geht, ihre Nebenfolgen sozial abzufedern (Sozialdemokraten) und sie wird ohne Verzicht und Degrowth keinesfalls zu haben sein (FFF, Klimakleber, Kapitalismusverächter).