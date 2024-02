Tauchsieder „Wir bekommen nichts mehr erledigt“

Es fällt inzwischen schwer, mit Blick auf den innenpolitischen Kleinmut und bei der Beschreibung einer Außenpolitik des faktischen Appeasements, des geschäftigen Geschehenlassens und des realitätsfernen Festhaltens an diplomatischen Kaufmannslogiken auf Vokabeln wie „decline“, „decay“ und „Dekadenz“ zu verzichten. „History is watching“, sagt US-Präsident Joe Biden, wohl wahr: Wir dürfen die Ukraine nicht in die Hände Russlands fallen lassen, denn fällt die Ukraine in die Hände Russlands, dürfte Putin sich ermuntert fühlen, auch Moldawien und die baltischen Staaten anzugreifen, den Kontinent wieder in Interessensphären einzuteilen, souveräne Staaten zum Spielball seiner postzaristischen Großmannssucht zu degradieren.