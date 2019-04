Bestenfalls. Der neue Chef der Jungen Union, dessen Namen wir uns hoffentlich nicht merken müssen, meint unter johlendem Beifall des Auditoriums erst einmal allen Migranten mit einem dröhnenden National-Wir drohen zu müssen („Wer sich in unserem Land nicht an unsere Gesetze halten will, ist in unserem Land nicht willkommen“…). Doch wenn er es wirklich ernst meinte mit seinem Satz, wäre ja auch der Verbleib von Kanzlerin Merkel (Passkontrollen, Klimaverpflichtungen), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Abschiebung von Sami A) oder Uli Hoeneß gefährdet.



Was soll’s? Wenn Regierung und Parteien sich von der Politik verabschieden, bestimmen eben andere die politische Willensbildung? Das stimmt leider nur teilweise. Die Grünen sind derzeit auch deshalb so erfolgreich, weil sie überhaupt noch normative, politische Ansprüche erheben – und weil diese Ansprüche derzeit deckungsgleich sind mit dem Willen von Bürgergruppen, die ihre Interessen breitenwirksam zu inszenieren verstehen. Es ist absurd, aber offensichtlich, dass der einfache Gedanke einer CO2-Steuer in diesem Land erst politisch Gestalt annehmen kann, wenn er nicht mehr nur aus der Mitte einer „linksgrünen Verbotspartei“ hervorgeht, sondern weil sich ihn auch eine 16-jährige Schwedin zu eigen gemacht hat.