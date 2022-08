Die Koalition hat bereits mehr als 30 Milliarden Euro ausgegeben in ihren beiden ersten Entlastungspaketen – still konsumierte Gratifikationen in einer Zeit, in der fast alle Deutschen nichts weiter gebraucht haben. Im Gegenteil: Die meisten haben in den vergangenen Monaten viel ausgegeben fürs Reisen und für Restaurantbesuche, meldet das Statistische Bundesamt – und werden erst in den kommenden Monaten „den Gürtel enger schnallen“ müssen, erwartet das ifo-Institut.