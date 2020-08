Und doch muss man in einer Zeit der repolitisierten Staatsmachtwirtschaft, in der das „imperium“ (China, Russland, USA) die Burgen des „dominium“ schleift, den „Neoliberalismus“ mit Slobodian mehr denn je vor seinen Verächtern retten: einerseits als weltweite Schutzmacht des Privateigentums, andererseits als Theorie einer Global Governance, die von Anfang an (auch) an der größtmöglichen wirtschaftlichen Integration der Welt und an einer dem nationalstaatlichen Zugriff glücklich enthobenen Vernetzung privater „Globalisten“ interessiert war: „Aber wie für einen Liberalen die Welt nicht an den Grenzen des Staates endet,… wie sein politisches Denken die gesamte Menschheit umfasst…“, so zitiert Slobodian Ludwig von Mises 1927, „… so fordert er auch…(die) staatsgleiche(n) Verbindung aller Staaten zu einem Weltstaat.“



Von diesem Weltstaat sind wir derzeit nicht wegen des Kapitalismus weiter entfernt denn je, sondern wegen der beinharten Machtpolitik von Staaten, die an der Entgrenzung der Sphäre des „imperium“ arbeiten, die die Wirtschaft entglobalisieren, das „dominium“ schwächen – und das freie Unternehmertum willfährig politisieren.



Mehr zum Thema

Philosophie, Kulturgeschichte und aktuelle politische Debatten: Dieter Schnaas geht den Dingen auf den Grund.