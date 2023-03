Nun also auch Deutschland. Die Bundesländer haben im Januar die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben. Anfang Februar wurde die Maskenpflicht in Zügen und Bussen des Fernverkehrs ausgesetzt. Am 1. März folgte das Ende der Testpflicht für Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen. Am 7. April ist dann auch flächendeckend Schluss mit der Maskenpflicht im Nahverkehr. Alles vorbei also? Alles wieder gut?