Das wäre bitter. Denn auf die Deutschen und die Europäer kommen drei, vielleicht fünf, wahrscheinlich zehn sehr schwere Jahre zu. Und zwar ganz gleich, ob Putin uns noch zwingen wird, „jeden Quadratmeter des Bündnisgebietes“ zu verteidigen (Scholz) oder nicht. Putin greift Europa nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich und ideologisch an. Er kappt die Gaszufuhr. Er will uns im Winter frieren sehen. Er treibt Keile in die EU. Er will Unruhe stiften. Er will unsere Gesellschaften zerstören.