Horst Seehofer (CSU) mal wieder. Übles Foul an Bundestrainerin Angela Merkel (CDU), man hat sich mittlerweile daran gewöhnt: Der Mann bettelt förmlich um den Platzverweis. Warum nur nimmt niemand in der Union ihn endlich aus dem Spiel? Warum nur verlässt die SPD nicht endlich den Platz? „Die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme“, sagt der Bundesinnenminister in einem Interview mit der „Rheinischen Post“: Mutter, Mutti, Merkel - kurzschlüssiger geht es nicht. Und abgesehen davon - nicht rachpolitisch, sondern sachpolitisch - ist es noch schlimmer: Wenn er „nicht Minister wäre“, so Seehofer über Seehofer, wäre er in Chemnitz „als Staatsbürger auch auf die Straße gegangen - natürlich nicht gemeinsam mit den Radikalen“.