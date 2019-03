Dadurch ändert sich das, was wir unter Wirtschaften verstehen, so grundstürzend, wie sich das Wirtschaften in der Zeit Schumpeters verändert hat. Die Plattform-Ökonomie unterläuft das Wettbewerbsprinzip, begünstigt Winner-takes-it-all-Märkte und monopolistische Konzernstrukturen. Und die Daten-Ökonomie spielt einer kleinen Zahl von Silicon-Valley-Konzernen, Staatsmonopolisten und autoritären Regimen in die Hände, die Informationen über ihre gläsernen Bürger nach Belieben aggregieren, ohne sich um den Schutz von deren Privatsphäre oder Datensouveränität zu kümmern.



Man kann daher das, was Daimler und BMW in diesen Tagen und Wochen vereinbaren, nicht hoch genug hängen: Die Kooperation der Premium-Autobauer beim Car-Sharing, beim gemeinsamen Aufbau eines Schnelladenetzes für Elektrofahrzeuge und bei der Entwicklung selbstfahrender Autos – das alles wäre vor fünf Jahren noch völlig undenkbar, mindestens aber ein Prüffall für Kartellrechtler gewesen und ist heute eine längst überfällige Selbstverständlichkeit, die nur zwei Fragen aufwirft: Finden die beiden Autobauer spät zusammen oder zu spät – weil sie eine Vernunftehe schließen oder sich vor lauter Torschlusspanik einander an den Hals werfen? Und mit Blick auf Deutschland: Bleiben wir Innovationsstandort – oder regregieren wir zur Werkbank der Welt?