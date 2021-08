Tauchsieder: Zweite Wahl

Wer Kanzlerin werden will in Deutschland, muss sich stark mittig positionieren, also auch einer Zusammenarbeit mit der Linken entsagen – hat man sich in der Parteizentrale der Grünen darüber etwa keine Gedanken gemacht? Worauf wartet Baerbock? Oder anders gefragt: Was wollen die Grünen eigentlich? Sich volksparteilich positionieren und die Regierungschefin stellen? Oder sich bloß sonnen in ihren guten Gesinnungen und (nicht mehr ganz so) guten Umfragen, ein bisschen mit der Macht rumspielen – und eine fröhlich-frische Als-ob-Kandidatin ins Schaufenster stellen? Die ganze Kanzlerin-Kampagne der Grünen wirkt inzwischen nur noch kindisch. Sie spottet mit jedem weiteren Tag dem sach- und machtpolitischen Gestaltungsanspruch der Partei. Und verkleistert mit gaaaanz viel prima Klima das Profil einer Jekyll-and-Hyde-Partei, die freiheitlich gesinnte Menschen tagsüber südwestdeutsch-vernünftig für sich einnimmt, um sich deren Staat nachts kreuzbergerisch-übergriffig zur Beute zu machen.