Taurus, ATACMS, Storm Shadow, Scalp Um diese westlichen Marschflugkörper geht es in der Ukraine

„Die Ukraine könnte Taurus binnen weniger Monate einsetzen“, hieß es auch in der Industrie im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Die Plattform müsse lediglich an Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe angepasst werden. Die Industrie versichert weiter, dass die Reichweite der Marschflugkörper technisch reduziert werden und auch die Ausbildung und Vorbereitung von Personal in Deutschland vorgenommen werden könne.