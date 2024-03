Taurus-Debatte Scholz, der Stier und die Angststarre

Seine Antwort in einem Radio-Interview im April wurde schnell zur Legende: „Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt: Ich möchte, dass es in diese Richtung geht, und das ist Führung. Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.“