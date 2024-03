Taurus-Lieferung „Defätismus”: Hofreiter und Röttgen attackieren Scholz

11. März 2024 | Quelle: dpa

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisiert den Kanzler scharf. Bild: Bild: dpa

In der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine haben CDU-Außenexperte Norbert Röttgen und Grünen-Politiker Anton Hofreiter Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam heftig kritisiert. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” warfen sie dem SPD-Politiker „katastrophalen Defätismus” sowie „dramatisch schlechte Kommunikation” vor. Mit Blick auf Scholz' Argumente gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine kritisierten sie, der Kanzler verbreite in der Bevölkerung Angst und Schrecken.