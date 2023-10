Taurus-Marschflugkörper Das alte Zeitenwende-Schauspiel klappt nicht mehr

Ein beliebtes Mantra im Ukraine-Krieg lautet: „As long as it takes“ – „so lange wie nötig“. Verteidigungsminister Boris Pistorius benutzt es gerne, auch der Bundeskanzler. Dabei gehörte zu dieser Erzählung grenzenloser deutscher Unterstützung von Beginn an auch ein wiederkehrendes Zeitenwende-Schauspiel.