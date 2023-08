Taurus-Waffenlieferungen Die Taktik des bewussten Zögerns ist aus der Zeit gefallen

Denn das vergangene Jahr hat gezeigt, dass jede einzelne Zögerlichkeit empfindliche Probleme beim Alltag im Kriegsgebiet bedeutete, schlechtere Verteidigungsfähigkeit kostete die Leben von Soldatinnen, Soldaten und Zivilisten. Keine Frage, der Westen und auch Deutschland liefern viel Material. Trotzdem, so vermittelt es die Bundesregierung mit ihrem wiederholten Zögern, kann die Ukraine sich am Ende des Tages nie ganz sicher sein, was in naher Zukunft denn de facto hinter Olaf Scholz berühmtem Ausruf „As long as it takes“ stehen wird.