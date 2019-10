Technologisch fast abgehängt Deutschlands Wohlstand in ernster Gefahr

Wie Altmaier bei seiner jüngsten Silicon-Valley-Reise richtig konstatierte, werden die momentanen Umwälzungen zwar neue Arbeitsplätze erzeugen, aber eben nicht automatisch in Europa oder Deutschland. Da hilft alles Schulterklopfen nichts, dass man immer noch Heimat der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt ist und Land der Tüftler und Wissenschaftler. Vielleicht noch führend in der Künstlichen Intelligenz – allerdings der Forschung, nicht der Kommerzialisierung. Und so ist die Tagung auch ein Hilferuf an die im Computermuseum Versammelten. An Talente etwa wie Katharina Lix, die in Stanford erforscht, wie die Digitalisierung Organisationen verändert und wie diese neu aufgestellt werden müssen. An Lars Neustock, der an Algorithmen arbeitet, die Bauteile zum Ausdrucken entwerfen. Oder an den ehemaligen Max-Planck-Forscher Christoph Leuze, der an der Stanford-Universität erkundet, wie sich virtuelle und erweiterte Realität zum Heilen von Patienten nutzen lässt. Wie kann Deutschland sich mit Hilfe seiner Talente endlich so aufstellen, dass es nicht in der Vergangenheit steckenbleibt und von der Zukunft überrollt wird?