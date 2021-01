Technologische Souveränität Wovon sollen unsere Kinder in Zukunft leben?

Was bedeutet das für uns in Deutschland? Meine Haltung ist hier klar. Erstens ist der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands eng mit dem Wohlergehen der EU verknüpft. Wir müssen selbst in der Lage sein, Schlüsseltechnologien aus eigener Kompetenz heraus zu verstehen, herzustellen und weiterzuentwickeln. Künstliche Intelligenz dringt aktuell in die Bereiche vor, in denen wir traditionell stark sind. In den Quantentechnologien ist die Spitzenposition in der Entwicklung noch offen. Und auch die Kommunikationssysteme, namentlich 6G und Open RAN, entwickeln sich rasant. In all diesen Zukunftsfeldern positionieren wir uns mit dem Ziel, die Weltspitze zu erobern. Der Zukunftsfonds der EU zur Überwindung der Pandemie ist dafür eine Grundlage.

Das bedeutet zweitens, dass wir uns als Innovationsland Deutschland nicht auf den Erfolgen früherer Tage ausruhen dürfen. Wir müssen Bildung, Forschung und Innovation in den Mittelpunkt stellen und Klimaschutz sowie Digitalisierung als die großen Themen unserer Zeit vorantreiben.